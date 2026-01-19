Россиянин три года изводил соседей громкой музыкой и попал под суд

В Архангельске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, его обвиняют в систематическом истязании соседей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2025 года обвиняемый, находясь в своей квартире, систематически включал музыку на мощной аппаратуре на максимальной громкости, в том числе и ночью. Создаваемый шум многократно превышал допустимые санитарные нормы. На многочисленные просьбы соседей мужчина не реагировал.

В результате, по данным прокуратуры, шестерым соседям, включая несовершеннолетнего, были причинены физические и психические страдания, а у одного из них развились негативные последствия для здоровья, классифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по статьям об истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

