Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин три года изводил соседей громкой музыкой и попал под суд

В Архангельске будут судить мужчину, изводившего соседей громкой музыкой
Прокуратура Архангельской области и НАО/VK

В Архангельске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, его обвиняют в систематическом истязании соседей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2022 по июнь 2025 года обвиняемый, находясь в своей квартире, систематически включал музыку на мощной аппаратуре на максимальной громкости, в том числе и ночью. Создаваемый шум многократно превышал допустимые санитарные нормы. На многочисленные просьбы соседей мужчина не реагировал.

В результате, по данным прокуратуры, шестерым соседям, включая несовершеннолетнего, были причинены физические и психические страдания, а у одного из них развились негативные последствия для здоровья, классифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по статьям об истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее в Пензе внук угрожал 77-летней бабушке ножом после просьбы убавить громкость.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657625_rnd_7",
    "video_id": "record::e8631e43-2b46-42c1-a737-9da3da07e831"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+