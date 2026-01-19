Размер шрифта
Умер актер сериалов «След» и «СашаТаня»

Актер сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин скончался в возрасте 47 лет
Театр Дилижанс/VK

Актер и театральный режиссер Дмитрий Марфин ушел из жизни в возрасте 47 лет. Об этом сообщил тольяттинский театр «Дилижанс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную... Дмитрий Марфин... Наш Дима! Ты всегда будешь с нами!» — говорится в сообщении.

В театре добавили, что о дате прощания с актером сообщат дополнительно.

Актриса Валерия Варченко сообщила в соцсети «ВКонтакте», что Марфин скончался на остановке. По ее словам, у актера оторвался тромб. Похороны режиссера пройдут в Тольятти, отметила актриса.

Марфин родился 22 мая 1978 года в Тольятти. Актер является воспитанником детской студии ТЮЗа «Дилижанс», на сцене которого впервые выступил в 1995 году. В 2004 году будущий режиссер окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а в 2018 году — Самарский государственный институт культуры.

Актер исполнял эпизодические роли в сериалах «След», «СашаТаня», «Девушки с Макаровым» и «Мосгаз».

Ранее умер актер Игорь Золотовицкий.

