Мировой рынок начал искать альтернативу доллару США

KL: доля доллара в мировых резервах упала до минимума за последние 20 лет

Доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за последние 20 лет и сейчас составляет около 40%. Об этом сообщает аналитический ресурс The Kobeissi Letter (KL).

Отмечается, что за последнее десятилетие доля доллара в мировых валютных резервах упала на 18 процентных пунктов. Среди одной из причин подобной динамики эксперты назвали стремление Центробанков диверсифицировать активы и уйти от доллара США, нарастив долю золота. В результате чего в 2025 году стоимость золота увеличилась на 65%, что является самым большим годовым ростом с 1979 года. По данным аналитиков, теперь в мировых резервах золота больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых.

Согласно данным американской статслужбы и рейтингового агентства «Эксперт РА», доллар во время второго срока президента США Дональда Трампа обесценился почти на 3%. Причинами подобных показателей эксперты назвали непоследовательность торговой и долговой политики нынешней американской администрации, динамику инфляции, а также смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

