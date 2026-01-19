Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Мировой рынок начал искать альтернативу доллару США

KL: доля доллара в мировых резервах упала до минимума за последние 20 лет
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за последние 20 лет и сейчас составляет около 40%. Об этом сообщает аналитический ресурс The Kobeissi Letter (KL).

Отмечается, что за последнее десятилетие доля доллара в мировых валютных резервах упала на 18 процентных пунктов. Среди одной из причин подобной динамики эксперты назвали стремление Центробанков диверсифицировать активы и уйти от доллара США, нарастив долю золота. В результате чего в 2025 году стоимость золота увеличилась на 65%, что является самым большим годовым ростом с 1979 года. По данным аналитиков, теперь в мировых резервах золота больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых.

Согласно данным американской статслужбы и рейтингового агентства «Эксперт РА», доллар во время второго срока президента США Дональда Трампа обесценился почти на 3%. Причинами подобных показателей эксперты назвали непоследовательность торговой и долговой политики нынешней американской администрации, динамику инфляции, а также смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Ранее стало известно, может ли Россия полностью отказаться от доллара.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657511_rnd_5",
    "video_id": "record::29ed6b37-20d2-41d8-9e7a-011b14db4d8e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+