Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве врачи спасли женщину со свиным ухом в пищеводе

В Москве врачи извлекли свиное ухо из пищевода пациентки
Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве врачи больницы Кончаловского провели операцию по извлечению фрагмента свиного уха из пищевода пациентки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Москвичка поперхнулась едой во время праздничного застолья и обратилась в медицинское учреждение с жалобами на тошноту и невозможность глотать. В приемном отделении у нее диагностировали инородное тело в пищеводе, которым оказался кусок свиного уха.

Медики провели эндоскопическое вмешательство, в ходе которого инородное тело было успешно удалено. Состояние женщины стабилизировали, она выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Индии врачи извлекли из желудка пациента семь зубных щеток и два гаечных ключа. Хирурги выполнили полостную операцию, которая длилась около двух часов. Все инородные тела были успешно удалены. По информации медиков, у пациента наблюдаются психические отклонения, что, по их мнению, и стало причиной проглатывания несъедобных предметов.

Ранее в Москве годовалая девочка проглотила гелевый шар, размером с кулак.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657769_rnd_6",
    "video_id": "record::cce358e4-4af0-4c8a-a3f8-6914eb35e9f4"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+