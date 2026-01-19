В Москве врачи спасли женщину со свиным ухом в пищеводе

В Москве врачи больницы Кончаловского провели операцию по извлечению фрагмента свиного уха из пищевода пациентки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Москвичка поперхнулась едой во время праздничного застолья и обратилась в медицинское учреждение с жалобами на тошноту и невозможность глотать. В приемном отделении у нее диагностировали инородное тело в пищеводе, которым оказался кусок свиного уха.

Медики провели эндоскопическое вмешательство, в ходе которого инородное тело было успешно удалено. Состояние женщины стабилизировали, она выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Индии врачи извлекли из желудка пациента семь зубных щеток и два гаечных ключа. Хирурги выполнили полостную операцию, которая длилась около двух часов. Все инородные тела были успешно удалены. По информации медиков, у пациента наблюдаются психические отклонения, что, по их мнению, и стало причиной проглатывания несъедобных предметов.

Ранее в Москве годовалая девочка проглотила гелевый шар, размером с кулак.