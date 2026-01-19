Ученые назвали активный поток протонов на Солнце необычным событием

Мощный поток солнечных протонов достиг рекордных значений за десятилетие. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Как отметили ученые, дать точных объяснений этому событию пока невозможно, поскольку непонятна причина их возникновения.

«В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств», — говорится в публикации.

В Лаборатории отметили, что поток солнечных протонов уже дорос до самого высокого значения за последнее десятилетие и превысил уровень 1920.

До этого в ИКИ РАН рассказали, что 20 января на Землю обрушатся магнитные бури класса G3/G4. Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

11 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце. По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Ранее на Солнце произошла сильная вспышка.