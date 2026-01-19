Размер шрифта
В Индии предложили связать цифровые валюты стран БРИКС

Reuters: Центральный банк Индии предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
Алексей Даничев/РИА Новости

Центральный банк Индии предложил странам БРИКС интегрировать свои официальные цифровые валюты с целью упрощения трансграничных платежей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Резервный банк Индии (ЦБ) предложил правительству включить инициативу по связыванию цифровых валют центральных банков (CBDC) в повестку предстоящего саммита БРИКС. Источники отмечают, что реализация предложения может снизить зависимость стран БРИКС от доллара, и это потенциально может вызвать недовольство США, ранее предупреждавших о рисках обхода американской валюты.

Новость дополняется.

