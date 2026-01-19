Размер шрифта
Отчим подсыпал 14-летней падчерице снотворное, изнасиловал ее и задушил

В Бразилии отчим надругался над 14-летней падчерицей и убил ее
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Бразилии отчим усыпил и задушил падчерицу, которую перед этим изнасиловал. Об этом пишет Metropoles.

Инцидент произошел утром 18 января в Планалтине. По версии следствия, 28-летний Марлон Карвальедо да Роша зверски убил свою 14-летнюю падчерицу Эстер Сильва в семейном доме после того, как надругался над ней.

Жертва училась в школе, жила с мамой и сестрой. Ее тело отправили на экспертизу, чтобы установить причину смерти и подтвердить факт изнасилования. Семья находится в трауре, их друзья запустили сбор на похороны Эстер.

Мать погибшей рассказала, что накануне вечером, во время ужина, вся семья, включая Марлона, выпила сок, после чего она и ее дочери захотели спать. Предполагается, что мужчина специально усыпил жертву и возможных свидетелей, чтобы довести свой план до конца.

За пять дней до убийства, 13 января, Марлон угнал машину, пригрозив 54-летнему водителю, и скрылся. После 20-минутной погони Марлон врезался в патрульную машину и дерево, выскочил и с тех пор скрывается в лесу.

Ранее 82-летний мужчина изнасиловал семилетнюю правнучку и получил срок 20 лет. 

