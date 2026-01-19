Размер шрифта
В Алтайском крае мужчина вызвал полицию, чтобы его подвезли до дома

На Алтае мужчину оштрафовали за то, что он перепутал полицию и такси
На Алтае наказали мужчину, перепутавшего полицию с такси. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Недавно житель Суетского района позвонил в полицию, чтобы сообщить, что знакомый торгует самогоном. Доказательств у мужчины не было, но правоохранители отреагировали на вызов и выехали на место.

Позднее выяснилось, что он был пьян и совершил звонок в надежде, что сотрудники МВД довезут его до дома. На него составили протокол по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб), но своей вины гражданин так и не признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с водителем и угнал такси, затем попытался вернуть машину, но застрял в сугробе. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

Ранее в Москве мужчина пытался угнать ледяной автомобиль в подарок жене. 

