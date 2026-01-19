Губернатор рассказал о взятии ВС РФ еще одного населенного пункта в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт Запорожской области — село Павловка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Село удерживают подразделения группировки войск «Днепр», рассказал он.

По его словам, 16 января началось наступление российских сил в четырех направлениях: Лукьяновском, Новобойковском, Новояковлевке и Павловке.

По данным Балицкого, ВСУ несут большие потери в районе Орехова и Новояковлевки.

15 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении Запорожья.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что российская армия может выйти к населенному пункту к лету 2026 года, после чего она может приступить к штурму населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части Запорожской области наблюдаются перебои со светом.