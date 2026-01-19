Беспилотники сбили в Белгородской и Курской областях

Силы ПВО сбили 16 беспилотников в Белгородской и Курской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) четыре часа уничтожили 16 беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По его информации, 13 беспилотников перехватили в Белгородской области и три — в Курской области.

Ранее Минобороны сообщило, что средствами ПВО за сутки были сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 БПЛА самолетного типа.

За прошлую неделю российские военные перехватили 1343 украинских дрона.

Накануне обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в Беслане. Власти экстренно эвакуировали 70 человек. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. СК России начал расследовать преступление против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры.