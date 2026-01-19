Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Беспилотники сбили в Белгородской и Курской областях

Силы ПВО сбили 16 беспилотников в Белгородской и Курской областях
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) четыре часа уничтожили 16 беспилотников самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

По его информации, 13 беспилотников перехватили в Белгородской области и три — в Курской области.

Ранее Минобороны сообщило, что средствами ПВО за сутки были сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 122 БПЛА самолетного типа.

За прошлую неделю российские военные перехватили 1343 украинских дрона.

Накануне обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в Беслане. Власти экстренно эвакуировали 70 человек. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. СК России начал расследовать преступление против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Минобороны готовит резервистов к защите критической инфраструктуры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657751_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+