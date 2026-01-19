Размер шрифта
В FIS опровергли слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтральных статусов россиянам

В FIS опровергли слова Вяльбе и заявили, что будут выдавать нейтральные статусы
Sergey Elagin/Global Look Press

В пресс‑службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что рассмотрение списков подавших на нейтральный статус российских лыжников будет продолжаться на протяжении всего сезона, передает «Матч ТВ».

«Процесс пересмотра списков AIN является непрерывным (о чем свидетельствуют многочисленные обновления списков) и будет проводиться на протяжении всего сезона‑2025/26», — заявили в FIS.

18 января президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что FIS больше не выдает нейтральный статус российским спортсменам.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее в сборной заявили, что российские лыжники отстали от иностранцев.

