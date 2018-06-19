Орешкин рассказал об ответных мерах России на пошлины США

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ответные меры на новые пошлины США затронут строительно-дорожную технику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный список мер «отработан».

«Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объем торговли с США. Второе — проведена оценка так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам», — сказал Орешкин.

Реклама

Он также подчеркнул, что в список «входит строительно-дорожная техника и ряд других элементов».

Орешкин добавил, что «лекарства не входят в данный список».

Ранее Орешкин заявил, что Россия в скором времени введет ответные меры на новые пошлины США.