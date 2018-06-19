Китай пригрозил США ответными мерами из-за новых пошлин

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин примет «качественные» и «количественные» меры, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные пошлины на китайские товары, передает Reuters.

Отмечается, что меры будут носить комплексный характер, и Китай настроен на «решительное сопротивление».

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил представителю по торговле составить список китайских товаров для введения дополнительных пошлин на $200 млрд.

Также ранее сообщалось, что США решили ввести дополнительные антидемпинговые пошлины на китайские товары из листового алюминия.