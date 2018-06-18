В Эквадоре заявили о готовности увеличить добычу нефти по ОПЕК+
Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес заявил, что страна в случае необходимости может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 20-25 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
«Мы можем увеличить добычу нефти, если понадобится, на 20-25 тыс. баррелей в сутки», — сказал Перес.
Реклама
Также министр отметил, что будущее заседание в Вене будет «трудным и тяжелым», так как не все страны хотят увеличивать количество добываемой нефти в случае смягчения договора.
«Мы планируем пересмотреть текущие уровни сокращения добычи. Есть несколько опций и одна из них: увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки», — заключил Перес.
Ранее спутниковый телеканал CNBC сообщал, что Саудовская Аравия и Россия укрепляют сотрудничество в ОПЕК+.