В Эквадоре заявили о готовности увеличить добычу нефти по ОПЕК+

Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес заявил, что страна в случае необходимости может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 20-25 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

«Мы можем увеличить добычу нефти, если понадобится, на 20-25 тыс. баррелей в сутки», — сказал Перес.

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Также министр отметил, что будущее заседание в Вене будет «трудным и тяжелым», так как не все страны хотят увеличивать количество добываемой нефти в случае смягчения договора.

«Мы планируем пересмотреть текущие уровни сокращения добычи. Есть несколько опций и одна из них: увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки», — заключил Перес.

Ранее спутниковый телеканал CNBC сообщал, что Саудовская Аравия и Россия укрепляют сотрудничество в ОПЕК+.