«Известия»: ЦБ и МЭР помогут малому бизнесу выйти на биржу

Банк России совместно с Минэкономразвития могут помочь малому бизнесу выйти на биржу со своими акциями. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуты.

Уточняется, что помощь в размещении своих акций на бирже и в выпуске облигаций может стать для малого бизнеса альтернативой кредитованию.

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По мнению некоторых экспертов, компании для выхода на биржу нужно минимум 5 млн руб, и господдержка в таком случае должна составлять 90% от этой суммы.

Ранее сообщалось, что ФАС предложила определить виды работ по госзакупкам только для малого бизнеса.