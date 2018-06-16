Индия введет пошлины на товары из США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/11728351/RTR35NPI-pic905-895x505-13454.jpg">

Индия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о введении пошлин на 30 наименований товаров из США, сообщает Indian Express.

В своем письме в ВТО Индия подчеркнула, что тарифы будут по большей части эквивалентны пошлинам, введенным Соединенными Штатами.

Реклама

По данным издания, ответные пошлины могут быть введены на мотоциклы, некоторые изделия из железа и стали и сельскохозяйственные продукты.

Ранее в министерстве коммерции Китая заявили, что власти страны вводят временные антидемпинговые меры в отношении США и Японии.