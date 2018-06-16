Индия введет пошлины на товары из США
Индия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление о введении пошлин на 30 наименований товаров из США, сообщает Indian Express.
В своем письме в ВТО Индия подчеркнула, что тарифы будут по большей части эквивалентны пошлинам, введенным Соединенными Штатами.
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По данным издания, ответные пошлины могут быть введены на мотоциклы, некоторые изделия из железа и стали и сельскохозяйственные продукты.
Ранее в министерстве коммерции Китая заявили, что власти страны вводят временные антидемпинговые меры в отношении США и Японии.