Россия за апрель избавилась от половины бондов США

В апреле 2018 года Россия сократила вложения в казначейские бумаги США на $47,5 млрд. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

На конец марта 2018 Россия держала в бондах США $96,1 млрд, на конец апреля — $48,7 млрд. В рейтинге держателей бумаг Россия опустилась на 22-ю строчку с 16-й.

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Лидерами в рейтинге держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов остаются Китай ($1,18 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Ирландия ($300,4 млрд).

Ранее в министерстве финансов России заявили, что обмен евробондов «Россия-2030» снизит внешний госдолг на $1,35 млрд в 2018-2020 годах. Также ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность размещения бондов в евро и юанях.