ЦБ предсказал ускорение инфляции к третьему кварталу текущего года

К третьему кварталу 2019 года произойдет ускорение инфляции, ее сближение с ранее прогнозированным уровнем в 4% будет происходить несколько быстрее, говорится в докладе ЦБ по денежно-кредитной политике.

«Во втором квартале годовая инфляция пройдет минимальные значения и в третьем квартале начнет ускоряться. При этом с учетом уже реализовавшегося во втором квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее», — говорится в докладе регулятора.

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В Центробанке добавили, что, с учетом произошедших внутренних и внешних изменений, годовая инфляция к концу текущего года составит 3,5-4%, а в 2019-м произойдет краткосрочное повышение до 4-4,5%. Отмечается, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4% к началу 2020 года.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз инфляции из-за повышения НДС.