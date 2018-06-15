В ЕЭК назвали дату решения по поставкам в Россию белорусского молока

Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков заявил, что ведомство планирует 19 июня принять окончательное решение по вопросу поставок белорусского молока в Россию, сообщает РИА «Новости».

Он не стал комментировать, какая из сторон — Россия или Белоруссия — нарушила правила поставок, но отметил, что при соблюдении правил всеми участниками сделки такой ситуации бы не возникло.

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«Но во вторник коллегия еще раз рассмотрит этот вопрос и даст окончательный ответ», — отметил Жаксылыков.

Ранее в министерстве сельского хозяйства России заявили, что ограничения на ввоз молока из Белоруссии не скажутся на потребительских ценах.