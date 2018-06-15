«Газпром» вернулся к переговорам с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

«Газпром» возобновил переговоры с южнокорейской стороной о строительстве газопровода через Северную Корею. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, передает РИА «Новости».

Топ-менеджер российской компании напомнил, что этот проект не новый, он обсуждался еще в 2011 году.

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«Были выбраны маршруты, проводились переговоры и с северокорейской стороной, и с южнокорейской стороной. Потом отношения между двумя странами — Южной Кореей и Северной Кореей – ухудшены, соответственно, переговоры были приостановлены», — сказал Маркелов.

Он также указал, что в настоящее время ситуация изменилась, и Южная Корея обращалась к российской компании по поводу возобновления проекта.

«Состоялась серия переговоров по этой части и эти переговоры продолжаются», — добавил зампред правления «Газпрома».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» может увеличить добычу в Боливии в два раза.