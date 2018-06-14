CNBC: США намерены ввести пошлины на 900 китайских товаров

Правительство Соединенных Штатов намерено ввести пошлины на импорт от 800 до 900 наименований китайских товаров и услуг. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в ближайшее время президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по списку китайских товаров и услуг, импорт которых в США будет облагаться пошлиной.

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Как отмечается, в первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований.

Ранее советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай пока не договорились по торговле.

По его словам, необходимо сократить по итогам сделки крупный дефицит США в торговле с Китаем.