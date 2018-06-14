Правительство и нефтяники договорились о параметрах налогового маневра

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что кабмин и нефтяники договорились об основных параметрах налогового маневра. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принципиально договорились о том, что (в рамках налогового маневра) равномерно за шесть лет обнуляем экспортную пошлину и эквивалентно повышаем НДПИ», — сообщил Сазанов.

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Он также добавил, что была достигнута договоренность о применении отрицательного акциза.

Однако, по его словам, детали все еще обсуждаются.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на «прямой линии», что задачей налоговых маневров является сокращение бедности в стране.

По его словам, речь идет о том, чтобы совершить определенный маневр в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы на сокращение количества людей, которые живут за чертой бедности.