ЕЭК сочла нарушением ограничение поставок белорусского молока в Россию

Все члены коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) назвали решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусского молока в Россию нарушением правил ЕАЭС. Об этом сообщил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен, передает агентство «БелТА».

Отмечается, что вопрос рассматривался по инициативе минэкономики Белоруссии.

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«Все члены Коллегии отметили нарушение Россельхознадзором норм права союза (пункт 8 статьи 58 Договора о ЕАЭС). В соответствии с ним полный запрет на поставки молочной продукции со всей территории страны может вводиться только в случае наличия информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территории Беларуси. Такая информация отсутствует», — сказал Бубен.

6 июня Россельхознадзор ограничил поставки белорусской молочной продукции в Россию.

10 июня стало известно, что ведомство начало снимать ограничения.