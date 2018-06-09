США обеспокоились зависимостью Македонии от российского газа

Посол США в Скопье Джес Бейли заявил, что американская сторона обеспокоена зависимостью Македонии от поставок российского природного газа. Об этом сообщает РИА «Новости».0

«Все еще есть 11 стран, которые более чем на 75% зависят от российского газа, в то время как остальные — только наполовину. Македония — одна из пяти наиболее ранимых, то есть чувствительных стран в случае закрытия потока российского газа», — сказал Бейли.

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Он также добавил, что у США нет цели препятствовать снабжению российским газом.

Ранее президент Австрии Александер ван дер Беллен сообщил, что Европе нет смысла менять поставки газа из России на американский сжиженный природный газ.