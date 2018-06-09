В России могут начать вознаграждать за сдачу батареек

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила ввести оплату для граждан за каждую сданную батарейку. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что подобные действия простимулируют сбор и утилизацию источников питания.

«Средства на мотивационные выплаты могут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортеров батареек», — сообщает издание со ссылкой на проект концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

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Как стало известно, указанный проект подготовлен по просьбе Минстроя.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подписал стратегию развития промышленности по переработке, утилизации, отходов производства на период до 2030 года.