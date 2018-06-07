МВФ обеспокоился отставкой министра финансов Украины

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность в связи с отставкой главы минфина Украины Александра Данилюка. Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс, передает РИА «Новости».

В четверг, 7 июня, Верховная рада отправила Данилюка в отставку.

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«Мы не обсуждаем персоналии. Но, учитывая, что минфин играет важную роль в переговорах, мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с отставкой. Надеемся, что политика ведомства в связи с этой отставкой не изменится», — сказал Райс.

Позднее правительство Украины назначило первого замглавы минфина Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра.