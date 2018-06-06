Суд прекратил дело о банкротстве экс-главы «Трансаэро»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бывшего председателя разорившейся авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ходатайство о прекращении производства по делу заявил представитель банка ВТБ.

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«Просим прекратить производство в связи с погашением задолженности», — заявил представитель банка.

В свою очередь представитель Плешакова подтвердил исполнение обязательств перед ВТБ.

Ранее сообщалось, что на Украине выставлен на аукцион пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший компании «Трансаэро».

В последний раз воздушное судно эксплуатировалось в 2015 году.