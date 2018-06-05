Кабмин выделил более 400 млн рублей на строительство технопарков

Правительство России выделило более 408 млн рублей пяти регионам на строительство технопарков и бизнес-инкубаторов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Выделяются средства в размере 408,76 млн рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области, индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

В прошлом году стало известно, что регионы получат около 7 млрд рублей на развитие технопарков на 2017–2019 годы.