США продлили разрешение на бизнес с En+

Министерство финансов США продлило разрешение на бизнес с компанией En+ Group. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, до 23 октября в США разрешены операции, включая импорт продукции и технологий компании.

В ведомстве также добавили, что до указанного срока разрешено заключать En+ Group соглашения, которые необходимы для последующего прекращения бизнеса.

Реклама

Ранее сообщалось, что минфин США продлил на два месяца крайний срок продажи акций компаний бизнесмена Олега Дерипаски американским инвесторам.

Как отмечалось, инвесторы должны продать активы компаний En+ Group до 5 августа.