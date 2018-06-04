ЦБ ожидает уровень инфляции в России ближе к 4%

Зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ ожидает уровень инфляции в 2018 году около 4%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При этом, что касается инфляции — наш прогноз по инфляции выше, мартовский прогноз был от 3 до 4%. Сейчас мы его будем уточнять, мы видим, что внутри этого коридора, видимо, инфляция несколько повысится — будет ближе к 4%», — сказала Юдаева.

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Она также подчеркнула, что инфляция на месячной основе ускорилась.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует уровень инфляции на конец текущего года в 2,7-3,2%.

Он также подчеркнул, что цель по инфляции в 4% будет недовыполнена в этом году.