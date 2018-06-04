Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,55% и составил 2308,02 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1171,08 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до $76,72 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 13,77 коп., до 72,71 руб., курс доллара увеличился на 18,68 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 16,47 руб., составив 66,93 руб.

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