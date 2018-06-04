Премьер Канады настроен на продуктивный диалог с Трампом по торговле

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настроен на продуктивную работу с США, несмотря на несовпадение взглядов на экономическую политику и торговлю. Об этом сообщает NBC News.

«Это было моим главным пунктом в переговорах с Дональдом Трампом с самого начала. И мы продолжим это делать, отстаивая интересы Канады», — сказал Трюдо.

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По его словам, власти Канады настроены на честную и коллективную работу с правительством США.

Он также добавил, что экономика Канады чувствует себя хорошо и страна настроена на заключение новых торговых соглашений с США.

Ранее Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.