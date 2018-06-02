Министр торговли США прибыл в Китай для переговоров

Министр торговли США Уилбур Росс прибыли в Пекин для обсуждения торговых вопросов между США и Китаем. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, он намерен обсудить обещание Китая покупать больше американских товаров. Таким образом Пекин намерен ликвидировать торговый дисбаланс между странами.

Реклама

Аналитики отмечают, что хотя Пекин готов уступить Вашингтону по различным видам товаров, в части технологических разработок он намерен продолжить конкуренцию с США.

Эксперты также полагают, что недавнее решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза может негативно отразиться на положении Росса в переговорах.