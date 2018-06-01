Минфин: «Газпром» не просил помощи из-за начала взыскания средств Украиной

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что «Газпром» не обращался к Минфину за помощью в связи с взысканием средств компании Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет», — ответил Силуанов на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.

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Также ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.

Впоследствии швейцарские судебные приставы прислали в Nord Stream 2 AG постановление о наложении ограничительных мер.