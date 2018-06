Браудер потребовал от испанской полиции объяснений по поводу своего задержания

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что испанская полиция должна объяснить его задержание.

«Испанская национальная полиция должна ответить, почему я был незаконно задержан в среду (30 мая)», — написал Браудер в своем твиттере.

Он также отметил, что на сайте Интерпола его имя не находится в списке разыскиваемых.

«Российская Федерация не может использовать Интерпол для попыток задержания господина Уильяма Браудера», — указал Браудер на сообщение Интерпола.

Ранее сообщалось, что Интерпол никогда не выдавал ордера на арест основателя фонда Hermitage Capital.

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.

Spanish National Police @policia need to answer why I was unlawfully arrested on Wednesday. Had they simply gone to the Interpol website and searched my name, they would have found: "INTERPOL cannot be used by the Russian Federation to seek the arrest of Mr William Browder" pic.twitter.com/tJ30k1bEMa