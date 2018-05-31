Мексика введет пошлины на американские свиные ноги

Мексика введет ответные пошлины на ряд товаров из США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики латиноамериканской страны.

«Перед фактом пошлин, введенных США, Мексика применит равнозначные меры к различным продуктам», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что мексиканские пошлины затронут такие американские товары, как плоская сталь, лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы, виноград, черника и различные сыры.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.