В «Газпроме» подтвердили попытки «Нафтогаза» взыскать средства компании

«Нафтогаз» пытается взыскать c «Газпрома» в Швейцарии $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Газпрома».

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», — заявили в «Газпроме».

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Уточняется, что «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках данной процедуры.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд.

Он также добавил, что было начато «обременение акций» активов «Газпрома» в странах Европы.