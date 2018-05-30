Порошенко объявил о начале принудительного взыскания с «Газпрома» более $2 млрд

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» перешел в практическую плоскость», — сказал Порошенко.

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Он также добавил, что было начато «обременение акций» активов «Газпрома» в странах Европы.

Ранее источник сообщил, что судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream.

В марте министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что Украина взыскала с «Газпрома» уже более 100 млн гривен (около $3,8 млн).