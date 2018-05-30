Bloomberg: минфин США согласился оставить Дерипаске 40% в En+

Министерство финансов США может позволить российскому бизнесмену Олегу Дерипаске сохранить долю до 40% в компании En+, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, в настоящее время Дерипаска владеет около 66% компании. Хотя минфин США не называл конкретную долю, которой должен владеть бизнесмен для снятия санкций с компании, обычно указывалось, что эта цифра должна быть значительно меньше 50%.

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В финансовом ведомстве не стали комментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что в «Русале» рассматривают возможность разрыва акционерных соглашений.