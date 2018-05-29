В Казахстане предложили отказаться от бензина из России

Согласно приказу министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, который опубликован на портале электронного правительства страны, в стране вводится запрет на ввоз бензина железнодорожным транспортом из России. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», — приводятся слова текста приказа.

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В документе уточняется, что департамент развития нефтяной промышленности министерства энергетики доложен подготовить уведомление для пограничной службы Казахстана и национальной компании «Казахстанские железные дороги».

Также министерству национальной экономики республики необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета. Уведомление должно быть подано в установленном порядке.

Приказ вступает в силу через десять дней после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на бензин.