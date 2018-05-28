Тверской суд арестовал счета группы «Сумма» по делу ее совладельца Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Магомедова Викторию Цирюлик.

«Арестованы счета группы «Сумма», арестованы счета моего подзащитного», — сказала Цирюлик.

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Она не уточнила сумму арестованных средств.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедова.

5 апреля суд также арестовал изъятые у Магомедовых средства. На тот момент в суде отказывались говорить, идет ли речь о банковских счетах.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.