Путин рассказал об устойчивости рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях плавающего курса рубль продолжает сохранять устойчивость, передает РИА «Новости».

«В условиях плавающего курса национальной валюты наша национальная валюта, рубль, сохраняет устойчивость. По размерам золотовалютных резервов Россия стабильно находится в числе мировых лидеров. На 11 мая текущего года объем составил 457,7 миллиарда долларов. На начало года было 432 миллиарда», — заявил Путин.

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Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Путин назвал бюджетную политику России «расчетливой и ответственной».