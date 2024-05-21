В РФ заочно осудили бригадного генерала ВСУ

В России заочно осужден бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов за преступления, совершенные в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

Отмечается, что дело рассматривал Верховный суд Донецкой народной республики, который приговорил Гнатова к 28 годам заключения.

«Доказательства ... признаны ... судом... достаточными для вынесения приговора заочно бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову. Приговором суда Гнатову заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гнатов объявлен в розыск.

До этого глава ДНР Денис Пушилин в ходе осмотра выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве заявил, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо судить за военные преступления.

Пушилин подчеркнул, что именно Зеленский отдавал преступные приказы, из-за которых оказались в опасной ситуации как жители Донбасса, так и остальной Украины.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.