Уровень легитимности Владимира Зеленского зависит от народа. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, слова которого передает РИА Новости.

«Уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества. Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет. В противном случае казус 20 мая может превратиться в объяснение, почему в стране так плохо», — сказал он.

До этого The Economist, ссылаясь на анонимного украинского чиновника, сообщил, что Владимир Зеленский кричит на генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как опасается, что от него скрывают реальное положение вещей на поле боя.

20 мая отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что ситуация на Украине выходит из-под контроля властей, к чему привели неудачные шаги президента страны и его окружения.

По мнению генерала, строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах страны, о котором широко сообщалось в украинских СМИ, в реальности было лишь имитацией. Генерал отметил, что работы выполнялись силами не военных, а гражданских специалистов, и это в итоге привело к разворовыванию большей части выделенных средств.

Ранее в Раде обвинили «людей Сырского» в обвале фронта под Очеретино и Харьковом.