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Россиянам рассказали, в каких случаях нужна проточка тормозных дисков

Fit Service: проточку тормозных дисков можно делать при обычной замене колодок

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Сottonbro/Pexels

Проточку тормозных дисков автомобиля можно делать не только при явных дефектах, но и при обычной замене колодок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Дело в том, что в процессе торможения диск изнашивается неравномерно. Кроме того, образуется накатанный слой — «зеркало», которое значительно уменьшает эффективность торможения и увеличивает время притирки новых колодок к диску. При проточке дисков, но именно перед заменой колодок, снимается этот накатанный слой, убираются мелкие неровности», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, проточка — это отличный вариант экономии, которая не вредит функциональности автомобиля.

До этого россиянам рассказали, как сэкономить на омывающей жидкости в автомобиле. По словам автоэкспертов, в качестве заменителя можно использовать дистиллированную воду. А для усиления моющего эффекта можно добавить, например, несколько миллилитров средства для мытья посуды на пятилитровый бачок омывателя. Также автоэксперты предупредили, что водопроводная вода, которую с приходом весны автомобилисты заливают в бачок стеклоомывателя, может повредить систему подачи омывающей жидкости.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что для экономии бензина надо изменить стиль езды.

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