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Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса

Актриса Йоханссон вынудила ChatGPT отказаться от похожего на ее голоса

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Mike Blake/Reuters

Актриса Скарлетт Йоханссон вынудила компанию-разработчика OpenAI отказаться от голоса в чатботе ChatGPT, похожего на ее собственный. Об этом сообщает TMZ.

Голос чатбота под названием Sky, который компания представила недавно, по мнению Йоханссон, вдохновлен ее голосом из фильма с Хоакином Фениксом «Она» — там актриса не появляется в кадре и озвучивает голосового помощника.

По словам актрисы, в сентябре 2023 года управляющий OpenAI Сэм Альтман связывался с ней, чтобы она официально озвучила новую модель ChatGPT. Актриса отказалась. Когда весной 2024 года был представлен голос Sky, сделанный без ее участия, Йоханссон обратилась к адвокатам. Она заявила, что Альтман сам «признался» в воровстве голоса — после премьеры голоса он опубликовал в соцсетях слово «Она», вероятно, намекая на одноименный фильм. После общения с адвокатами звезды голос Sky убрали из ChatGPT.

«В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем свой образ, работу, свою индивидуальность, я считаю, эти вопросы заслуживают абсолютной ясности. Я с нетерпением жду прозрачного решения в виде принятия соответствующего закона, которое поможет обеспечить защиту прав личности», — говорит Йоханссон.

Альтман заявил, что голос Sky не разрабатывался с целью быть похожим на голос актрисы.

«Мы провели кастинг актрис на голос Sky еще до того, как связались с мисс Йоханссон. Из уважения к ней мы поставили на паузу использование голоса Sky», — сказал он, принеся извинения звезде.

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