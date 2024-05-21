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Газета Hürriyet узнала, какие данные о крушении вертолета Турция передала Ирану

Hürriyet: Турция передавала Ирану всю информацию по поисковым работам вертолета

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West Asia News Agency/Reuters

Турецкая сторона передавала всю информацию Ирану по поисковым работам в связи с крушением вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом пишет газета Hürriyet.

Анкара отправила на место происшествия 32 альпиниста, шесть единиц техники и вертолет с системой ночного видения.

«В ходе процесса вся информация передавалась Ирану сразу же», — уточнили в публикации.

По данным издания, организационные возможности турецкой стороны и межведомственное сотрудничество оказались крайне важны. Турция нашла вертолет при помощи Akıncı. В статье подчеркнули, что, таким образом, была продемонстрирована «важность и сила» национальных и отечественных технологий. Журналисты газеты обратили внимание, что «осталось много вопросов», ответы на которые чрезвычайно интересны Анкаре.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее в Турции рассказали об отсутствии сигналов бедствия от вертолета Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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