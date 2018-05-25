Дворковича выдвинули в совет директоров «Роснано»

Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, в настоящее время являющегося сопредседателем совета фонда «Сколково», выдвинули в совет директоров АО «Роснано», говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства России.

Также в совет директоров выдвинуты владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, и председатель правления «Управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс.

Ранее сообщалось, что Дворковича избрали сопредседателем совета «Сколково». Также ранее сообщалось, что Дворкович останется главой оргкомитета «Россия-2018».