Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Крыму объяснили «страшную популярность» капибар

instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Капибары стали очень популярными из-за изобилия реклам, мультфильмов и песен, посвященных этим животным. Об этом РИА Новости рассказал владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков.

По его словам, раньше капибары были мало известны и к ним относились как к обычным морским свинкам из Южной Америки. Однако со временем интерес к этим животным резко вырос.

Зубков отметил, что капибары хорошо приручаются, поэтому особенно востребованы в контактных зоопарках.

По его словам, капибары в зоопарках ценятся очень высоко и пользуются огромным спросом: как только они появляются на свет, их практически сразу забирают, причем по любой цене.

Владелец зоопарков также рассказал, что раньше капибар привозили в Россию из Южной Америки или приобретали в европейских зоопарках, где их достаточно много. По его словам, сейчас в его зоопарке содержатся три пары капибар.

Популярность капибар в России привела к резкому росту цен на этих животных — их стоимость достигла 2 млн рублей. Директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев отмечал, что многие учреждения начали искать капибар из-за их популярности, что вызвало дефицит.

Ранее российский зоопарк отказался менять белого медведя на дорогих японских капибар.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!