В Крыму объяснили «страшную популярность» капибар

Капибары стали очень популярными из-за изобилия реклам, мультфильмов и песен, посвященных этим животным. Об этом РИА Новости рассказал владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков.

По его словам, раньше капибары были мало известны и к ним относились как к обычным морским свинкам из Южной Америки. Однако со временем интерес к этим животным резко вырос.

Зубков отметил, что капибары хорошо приручаются, поэтому особенно востребованы в контактных зоопарках.

По его словам, капибары в зоопарках ценятся очень высоко и пользуются огромным спросом: как только они появляются на свет, их практически сразу забирают, причем по любой цене.

Владелец зоопарков также рассказал, что раньше капибар привозили в Россию из Южной Америки или приобретали в европейских зоопарках, где их достаточно много. По его словам, сейчас в его зоопарке содержатся три пары капибар.

Популярность капибар в России привела к резкому росту цен на этих животных — их стоимость достигла 2 млн рублей. Директор Барнаульского зоопарка, член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев отмечал, что многие учреждения начали искать капибар из-за их популярности, что вызвало дефицит.

Ранее российский зоопарк отказался менять белого медведя на дорогих японских капибар.