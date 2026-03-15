Директрису российской школы, где девочку пытали туалетным ершиком, будут судить

В Приморье директрису школы будут судить после инцидента с пытками ученицы туалетным ершиком. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отношении женщины утвердили обвинительное заключение по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Прокуратура направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, директриса не приняла достаточных мер, чтобы предотвратить буллинг, и не обеспечила в учреждении безопасных условий.

Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых. Руководство учреждения не сообщило о случившемся родителям пострадавшей — позже девочка сама рассказала обо всем матери.

Ранее подростки избили и облили мочой двух сверстниц в Тамбовской области.